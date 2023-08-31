Захарова прокомментировала отставку главы Минобороны Британии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ушедшего с поста главы оборонного ведомства Великобритании Бена Уоллеса в заражении украинских территорий радиацией. Об этом сообщает "Радио 1".

"Агент 006 бесславно покинул поле боя. <...> Персонаж, который виновен в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном", – высказалась дипломат.

Уоллес ушел с поста министра обороны Соединенного Королевства 31 августа. По его словам, он бы предпочел работать в баре и отойти от политических вопросов. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял его отставку.

В должности главы ведомства Уоллес проработал с 2019 года.

Позднее стало известно, что министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс был назначен главой Минобороны страны.



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