Войска РФ отразили шесть контратак ВСУ на купянском направлении за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские подразделения группировки войск "Запад" за сутки отразили шесть контратак украинских войск на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ярослава Якимкина.

Он добавил, что штурмовая авиация РФ нанесла 15 ударов по личному составу и военной технике ВСУ. Кроме того, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем были уничтожены три минометных расчета противника в районе Новоегоровки, Кулаговки, Табаевки и Стельмаховки.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника "Синица" и "Лелека-100" около Софиевки и Жигловки. Общие потери противника составили до двух взводов личного состава, отметил Якимкин.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российский истребитель Су-24 морской авиации уничтожил военный катер украинской армии с экипажем в Черном море.

До этого Вооруженные силы РФ ракетным ударом нанесли поражение центрам управления и разведки Вооруженных сил Украины. Цель удара была достигнута, подчеркнули в Минобороны.

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