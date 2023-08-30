Шесть украинских летчиков погибли под Артемовском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Шесть украинских пилотов погибли на артемовском направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на слова спикера 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе Вооруженных сил Украины Евгения Ракита.

"Вчера на бахмутском (артемовском. – Прим. ред.) направлении при выполнении боевого задания погибли шесть пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского", – говорится в сообщении.

Ракита добавил, что умершие летчики были офицерами.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что обстановка на флангах в Артемовске стабилизируется.

По его словам, украинские войска сократили интенсивность на флангах города в целях перегруппировки. Территория все еще является горячим направлением, отметил Пушилин. Он поделился, что ВСУ стараются наступать в районах Клещеевки и Андреевки.

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