Россия наложила вето в Совбезе ООН на западную резолюцию по санкциям против Мали

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Российская сторона использовала право вето в Совбезе ООН во время голосования по западному проекту резолюции по санкциям против Мали. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предполагал продление действующего с 2017 года санкционного режима в отношении республики еще на год. Россия в данном вопросе настаивала на том, чтобы это продление было последним.

Ранее сообщалось, что РФ запросила прервать заседание Совбеза ООН по продлению санкций против Мали, чтобы провести дополнительные консультации и поставить вопрос на процедурное голосование.

Согласно действующему режиму санкций по Мали, в ограничительный перечень могут быть включены лица, несущие ответственность за действия, представляющие угрозу для мира, безопасности и стабильности республики.