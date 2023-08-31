31 августа, 00:25Политика
Россия наложила вето в Совбезе ООН на западную резолюцию по санкциям против Мали
Фото: depositphotos/gary718
Российская сторона использовала право вето в Совбезе ООН во время голосования по западному проекту резолюции по санкциям против Мали. Об этом сообщает ТАСС.
Документ предполагал продление действующего с 2017 года санкционного режима в отношении республики еще на год. Россия в данном вопросе настаивала на том, чтобы это продление было последним.
Ранее сообщалось, что РФ запросила прервать заседание Совбеза ООН по продлению санкций против Мали, чтобы провести дополнительные консультации и поставить вопрос на процедурное голосование.
Согласно действующему режиму санкций по Мали, в ограничительный перечень могут быть включены лица, несущие ответственность за действия, представляющие угрозу для мира, безопасности и стабильности республики.
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