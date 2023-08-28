Турция и ООН прорабатывают возможность переговоров с делегацией РФ в Стамбуле – СМИ

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Турция и ООН прорабатывают возможность переговоров с Россией в Стамбуле по возобновлению зерновой сделки. Об этом со ссылкой на информированный источник, участвующий в переговорном процессе, сообщает РИА Новости.

"Мы сейчас прорабатываем возможности этой встречи. Готовим конкретные предложения для обсуждения. Контакты идут по соответствующим каналам. Процесс не останавливается", – заявил собеседник агентства.

2 августа президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи. Путин в рамках беседы изложил позицию Москвы относительно прекращения зерновой сделки.

Ранее дипломатический турецкий источник заявлял, что встреча турецкого и российского лидеров может состояться в Сочи 4 сентября, однако власти Турции не сообщали точных дат визита Эрдогана.

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