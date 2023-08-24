Турция, РФ и ООН могут провести встречу в Стамбуле по зерновой сделке – СМИ

Фото: 123RF/schan

Россия, Турция, Россия и ООН могут провести встречу в Стамбуле, где обсудят зерновую сделку, сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники.

По его данным, трехсторонние встречи могут активировать черноморскую инициативу, а в случае достижения прогресса их могут продолжить в четырехстороннем формате с участием Украины.

17 июля Россия отказалась продлевать действие зерновой сделки, срок которой подошел к концу. Владимир Путин заявлял, что это также связано с тем, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись. Главная цель черноморской инициативы – это поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, однако она не была реализована, подчеркнул он.

При этом посол России в Турции Алексей Ерхов отметил, что РФ и ее партнеры совместно прорабатывают альтернативу черноморской инициативе, которая позволит доставлять продовольствие.

По его словам, именно российская сторона внесла неоспоримый и весомый вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Возобновление инициативы будет возможно в том случае, если требования РФ будут выполнены, подчеркнул посол.



СМИ сообщили о снижении вероятности возобновления зерновой сделки