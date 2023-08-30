Россия запросила прервать заседание Совбеза ООН по санкциям против Мали

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Российская сторона запросила прервать заседание Совбеза ООН по продлению санкций против Мали, чтобы провести дополнительные консультации и поставить вопрос на процедурное голосование. Об этом сообщил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, пишет ТАСС.

Уточняется, что во время заседания было вынесено два проекта резолюций по продлению ограничительных мер против Мали. В российском проекте предлагалось продлить их на год, однако это будет последнее продление, в западном – также продлить на год, но без упоминания о последнем продлении.

В связи с этим Небензя и предложил провести допконсультации, чтобы стороны смогли прийти к общей позиции. Предложение РФ поддержали Китай и Мозамбик.

Согласно действующему режиму санкций по Мали, в ограничительный перечень могут быть включены лица, несущие ответственность за действия, представляющие угрозу для мира, безопасности и стабильности республики, включая участие в боевых действиях в нарушение мирного соглашения 2015 года.

Ранее председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши заявил, что мир находится ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии. По его словам, применение ядерных вооружений повлечет выход ситуации из-под контроля, так как ограниченной ядерной войны не существует.

До этого СМИ сообщали о том, что Турция и ООН прорабатывают возможность переговоров с Россией в Стамбуле по возобновлению зерновой сделки.