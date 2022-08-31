Захарова заявила, что у России нет цели расколоть Европу

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Россия не имеет цели расколоть Европу, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Это никогда не было нашей задачей. Если на что-то мы нацелены, то на возвращение здравого смысла в международные отношения", – сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Она добавила, что страны – члены ЕС напоминают персонажей картины художника Питера Брейгеля "Слепцы", которые "не высказывают сомнений и возражений, не задают вопросы и не протестуют", а "группой идут к обрыву".

Ранее Захарова заявила, что ЕС своими нелегитимными антироссийскими санкциями только загоняет себя в тупиковое положение. По ее мнению, ЕС пытается таким образом снять с себя ответственность за усугубление глобального продовольственного и энергетического кризисов.

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

