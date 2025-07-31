В МИД РФ раскритиковали просьбу Японии вернуть подарок библиотеке на Сахалине

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Министерство иностранных дел России сделало представление японскому посольству в Москве после просьбы вернуть экспонат, подаренный научной библиотеке на Сахалине. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Речь идет о макете "Кинкакудзи – Золотой павильон". С 2001 года он выставлялся в сахалинской библиотеке. Однако сейчас Генконсульство Японии в Южно-Сахалинске направило запрос с просьбой вернуть макет. В МИД отметили, что российская сторона удивлена таким требованием.

"Едва ли подобный запрос способствует созданию благоприятного информационного фона вокруг деятельности японского Генконсульства", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что такой запрос также вряд ли способствует реабилитации имиджа Японии, утраченного в глазах россиян из-за враждебной политики Токио по отношению к Москве.

Ранее МИД России вручил ноту протеста временному поверенному в делах Норвегии Рагнхильду Йохансену. Это произошло из-за введения ограничений в отношении рыболовных судов российских компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд".

В МИД заметили, что подобные недружественные действия являются грубым нарушением двустороннего соглашения, которое было заключено в 1976 году, и могут подорвать "многолетнюю эффективную систему управления и регулирования промыслом совместных запасов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях".

