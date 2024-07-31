STA: осужденные за шпионаж в Словении россияне могут стать частью обмена

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Двое россиянин, которые были приговорены судом Словении к одному году и семи месяцам лишения свободы за шпионаж, могут стать частью обмена заключенными между четырьмя государствами, сообщает Словенское агентство печати (STA).

По данным СМИ, участие в этом обмене будут принимать Россия, США, Германия и Белоруссия.

Во время закрытого заседания окружного суда города Любляны граждане России, которых задержали в декабре 2022 года, признали свою вину, уточнили журналисты.

Ранее суд Южного округа Нью-Йорка приговорил к трем годам лишения свободы россиянина Максима Марченко. Ему вменяется незаконная закупка и переправка в Россию микроэлектроники двойного назначения из США.

Россиянина арестовали в Штатах в сентябре 2023 года. После этого он признал вину по одному пункту обвинения в отмывании денег и контрабанде товаров двойного назначения.

