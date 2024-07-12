Песков: у Кремля нет сведений о задержании россиян в Австралии

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У Кремля нет информации о задержании в Австралии граждан с паспортами РФ, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Для нас они граждане России, но они постоянно проживали там в Австралии, поэтому деталями этого дела мы не владеем", – уточнил политик.

Также посольство РФ в Австралии запросило у властей официальную письменную информацию для оказания консульской поддержки задержанным, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.

О задержании супружеской пары с российскими паспортами в Австралии стало известно 12 июля. По данным главы федеральной полиции страны Риса Кершоу, женщина использовала отпуск для тайной поездки в РФ и просила мужа, который остался в стране, войти в ее рабочий аккаунт и переслать информацию. Кершоу считает, что пара планировала передать эти сведения российским властям.