Комитет СФ поддержал закон о выплате до 10 тыс рублей из остатков маткапитала

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Комитет Совфеда по социальной политике поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон, который разрешает выплачивать остатки маткапитала до 10 тысяч рублей. Изменения вносятся в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

"В случае распоряжения средствами материнского (семейного) капитала не в полном объеме лица, получившие сертификат, вправе получить остаток средств материнского (семейного) капитала, если этот остаток не превышает 10 тысяч рублей, в виде единовременной выплаты", – отмечается в сообщении.

Вместе с тем документ вносит изменения в закон "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", который с 1 января 2025 года устанавливает ежемесячную прибавку в размере 1,2 тысячи рублей к выплатам для инвалидов I группы и пенсионеров старше 80 лет. Данная выплата будет производиться в беззаявительном порядке, а также она начнет повышаться на районный коэффициент и индексироваться каждый год. Исключением являются инвалиды с детства I группы.

Кроме того, закон предполагает, что периоды прохождения службы на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Украины при исчислении страхового стажа приравняют к периодам по законодательству РФ. В документе поясняется, что такая служба приравняется к прохождению военной службы, службы в органах внутренних дел, государственной пожарной службы, в органах по контролю за оборотом запрещенных и психотропных веществ, в органах УИС и войсках нацгвардии.

24 июля Госдума приняла закон, разрешающий выплачивать неистраченные остатки маткапитала. Граждане, получившие сертификат, смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере остатка. Инициативу о выплате россиянам неистраченных средств маткапитала выдвинул в День семьи, любви и верности Владимир Путин. Однако он обратил внимание, что на первое время необходимо ограничить эту сумму.

