США в отношении России следуют концепции "от сдерживания до уничтожения" – МИД РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Соединенные Штаты в отношениях с Россией следуют концепции "от сдерживания до уничтожения", заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Так она прокомментировала возможное внесение РФ Вашингтоном в перечень государств, спонсирующих терроризм.

"Концепция (американской стороны. – Прим. Ред.) ясна – от "сдерживания до уничтожения". Они же сами об этом говорят, это же их история", – сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

21 июля спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с заявлением, что конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдепартамент.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к руководству США с призывом признать Россию спонсором терроризма. Он также рассказал, что известил об этом другие страны G7.