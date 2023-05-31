Киев создает риски для безопасности на ЗАЭС, выполняя требования США и Британии – МИД РФ

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Киев создает риски для безопасности на Запорожской АЭС, выполняя требования Соединенных Штатов Америки и Великобритании, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Замминистра прокомментировал ситуацию с отказом Украины поддержать предложение гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, направленное на предотвращение атак ВСУ на ЗАЭС.

"Выражаем признательность Рафаэля Гросси за то внимание, которое он уделяет безопасности ЗАЭС, находящейся на протяжении длительного времени под атаками и угрозами атак со стороны Украины. Только в этом году Гросси несколько раз посетил Россию, в том числе побывал с визитом на российской АЭС в Запорожской области", – сказал Грушко.

Он подчеркнул, что для России реакция Украины на предложение Гросси не стала сюрпризом, так как Киев отверг все предложения гендиректора МАГАТЭ, которые были направлены на укрепление безопасности станции.

Грушко заявил, что настойчивость Украины в вопросе ЗАЭС можно объяснить потерей правосубъектности. Замминистра заявил, что Киев четко следует требованием Вашингтона и Лондона, однако их требования ведут к жертвам и угрожают безопасности атомных объектов в Европе.

По словам Грушко, в таких условиях российская сторона будет принимать все меры, чтобы усилить безопасность ЗАЭС. Кроме того, Россия не даст Украине и странам Запада возможность безответно нарушать рекомендации по укреплению безопасности атомной электростанции.

"Мы никогда не размещали и не планируем размещать на территории ЗАЭС воинские контингенты и военную технику, предназначенную для наступательных действий. На ЗАЭС находятся только те силы, которые необходимы для ее охраны от украинских нападений, а также для ликвидации их возможных последствий", – заявил Грушко.

Ранее Гросси заявил, что Международное агентство по атомной энергии усилит свое присутствие на Запорожской АЭС, сотрудники организации будут следить за тем, подвергается ли станция обстрелу или ведется ли с нее огонь. Сотрудники МАГАТЭ впредь будут следить за исполнением принципов, предусматривающих необходимость избегать атак в сторону АЭС или от нее.

