Патрушев не исключил силового ответа на недружественные действия против России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Секретарь Совбеза Николай Патрушев допустил силовой ответ на враждебные действия, представляющие угрозу для суверенитета и территориальной целостности России. Об этом сообщает "Российская газета".
По словам Патрушева, новая редакция Стратегии национальной безопасности обозначает стремление к увеличению уровня доверия и стабильности в международных отношениях.
"Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации", – заявил он.
По словам Патрушева, в первую очередь Россия предпримет экономические меры, однако при необходимости готова перейти и к военным действиям.
Ранее Патрушев заявил, что на фоне изменения внутренней и внешней обстановки меняется и характер угроз, из-за чего растет важность обновления российской стратегии национальной безопасности. Он подчеркнул, что решение принять новую стратегию не было внезапным, и напомнил, что последняя редакция документа была принята в конце декабря 2015 года.
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