Россия предупредила США о "неприятных сигналах" в ближайшее время

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В ближайшие дни российская сторона сделает ряд заявлений, которые будут некомфортны для Вашингтона. Такое заявление сделал замглавы МИД Сергей Рябков.

"Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы – я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне – для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни", – цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее МИД РФ возложил на США ответственность за развал Договора по открытому небу. В министерстве подчеркнули, что обвинения в адрес России, которыми Соединенные Штаты оправдали свое решение не возвращаться в ДОН, надуманные и политизированные.