Евросоюз предложил США ответить на "враждебные действия" России – СМИ

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Евросоюз направил Соединенным Штатам проект совместного заявления, в котором предлагается дать ответ на "враждебные действия" и "модель негативного поведения" России. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что заявление предназначено для саммита ЕС – США, который состоится в Бельгии 15 июня.

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий", – говорится в заявлении.

Сообщается, что на саммите Брюссель и Вашингтон могут заявить о "более тесном экономическом сотрудничестве", а также о совместном противостоянию Китаю.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин верит, что США перейдут под власть Китая до 3035 года.