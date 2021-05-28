МИД РФ возложил на США ответственность за развал Договора по открытому небу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обвинения в адрес России, которыми Соединенные Штаты оправдали свое решение не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), надуманные и политизированные. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел РФ.

"Этот шаг Вашингтона вновь продемонстрировал пренебрежение не только к европейской безопасности, но и к интересам собственных союзников, которые просили пересмотреть решение, принятое администрацией Д. Трампа", – заявили в МИД и подчеркнули, что вся полнота ответственности за развал ДОН лежит на США.

По мнению ведомства, Соединенные Штаты совершили "грубую политическую ошибку". Там уточнили, что в свете происходящего решение президента России о запуске процедуры по выходу из ДОН, которая продолжается на данный момент, полностью обосновано.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что без участия России и США договор утратит свою жизнеспособность.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года. Он предоставлял право странам-участницам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Его задачей было укрепление доверия в Европе после холодной войны. Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года.

19 мая Госдума денонсировала договор. Решение было принято единогласно.

До этого договор покинули США. Тогда замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал ДОН важным элементом стабилизации отношений и сообщил, что России следует подумать, прежде чем давать зеркальный ответ.

