Байден заявил о вере лидера КНР в "обладание Америкой до 3035 года"

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Председатель КНР Си Цзиньпин верит, что до 3035 года Соединенные Штаты перейдут под власть Китая. Об этом заявил президент США Джо Байден во время встречи с военнослужащими в Вирджинии. Его речь транслировал телеканал NBC News.

"Он (Си Цзинпин. – Прим. ред.) твердо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения", – сказал Байден.

Он отметил, что провел с лидером Китая больше времени, чем любой другой глава государства в мире. Байден уточнил, что в общей сложности политики провели 24 часа частных встреч.

В то же время телеканал Fox News считает, что называя год Байден оговорился, вместо 3035 года он имел ввиду 2035.

Ранее американский лидер назвал студентов Академии береговой охраны США скучными. В своем выступлении Байден процитировал шутку, сказанную президентом Рональдом Рейганом на встрече с кадетами береговой охраны в 1988 году, но в отличие от своего предшественника не услышал смеха и оваций.