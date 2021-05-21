Байден обиделся на студентов из-за непонятой шутки и обозвал их скучными

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Американский президент Джо Байден назвал студентов Академии береговой охраны США скучными из-за непонятой ими шутки. Об этом сообщает Forbes.

В своем выступлении он отметил, что береговая охрана – это то прочное ядро, из которого во время войны формируется флот. Байден процитировал шутку, сказанную президентом Рональдом Рейганом на встрече с кадетами береговой охраны в 1988 году. В отличие от своего предшественника Байден не услышал смеха и оваций.

"Вы реально скучный класс. Да ладно, ребята! Что, солнце припекло? Я думал, что вы хоть похлопаете", – сказал президент США.

Ранее более 120 отставных генералов США усомнились в психическом и физическом здоровье главы Белого дома. Авторы письма подчеркнули, что нация находится в опасности.