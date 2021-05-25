Лидеры ЕС поручили Боррелю подготовить доклад об отношениях с РФ

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Лидеры 27 стран Европейского союза дали поручение главе дипломатии сообщества Жозепу Боррелю подготовить к плановому саммиту, который пройдет в июне, доклад о возможных линиях поведения Брюсселя в отношении Москвы согласно европейским принципам. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Он (Евросовет) предлагает высокому представителю и комиссии представить доклад с вариантами политики в отношениях между ЕС и Россией в соответствии с этими принципами ввиду его заседания в июне 2021 года", – говорится в сообщении.
Помимо этого, в документе отмечается, что ЕС осуждает незаконные, провокационные и разрушительные действия России в отношении Европейского союза, а также его стран-членов. Более того, лидеры 27 стран ЕС поддержали действия Праги на фоне дипломатического скандала Чехии и РФ.
"Евросовет выражает солидарность с Чехией и поддерживает ее ответную реакцию", – отмечается в документе.
Глава российского внешнеполитического ведомства ранее заявил, что историю со взрывами на складах с боеприпасами Прага расхлебывает с позором. Сергей Лавров отметил, что Чехия выдвигает все больше новых версий произошедшего уже после высылки дипломатов, хотя следствие еще не завершено.
Кроме того, Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не желает эскалации конфликта с Россией.
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