В Госдуме оценили размещение антироссийских билбордов в Киеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал антироссийские билборды, которые были размещены украинским парламентарием в Киеве, демонстрацией дремучей необразованности. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он прокомментировал признание депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко в том, что он разместил в Киеве серию таких плакатов.

"Киев уже был известен на весь мир, когда в Москве еще жабы квакали", – написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

По словам Белика, русские потомки не раз вставали на защиту Киева.

"Это все от дремучей необразованности. Да, Киев стал праматерью русских городов, но благодарные русские потомки грудью не раз вставали на его защиту, чтобы на месте Крещатика жабы не квакали от безлюдья и заброшенности. А политики вроде этого депутата Рады всех завоевателей поклонами встречали, и ни один из них не взял оружие в руки для защиты родного города", – заключил депутат Госдумы.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет своевременно реагировать на угрозы, которые создаются для государства из-за ситуации на Украине.

Он отметил, что на данный момент на Украине происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Кроме того, власти принимают явно политические и избирательные решения.