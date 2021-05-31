Глава МИД Белоруссии рассказал о подготовке провокаций российскими олигархами

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Фото: mfa.gov.by
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал, как российские спецслужбы помогли предотвратить провокации олигархов из РФ после выборов президента в августе 2020 года. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
Он напомнил, что в тот период ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. По словам министра, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов. Но благодаря данным, предоставленным российскими спецслужбами, провокаций удалось избежать.
"Там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов", – пояснил Макей.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. Согласно данным ЦИК республики, он набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.
После выборов несогласные с результатами голосования граждане вышли на акции протеста. В результате противостояния с силовиками погибли несколько человек. Пострадавшие были с обеих сторон. В Белоруссии против некоторых членов координационного совета оппозиции возбудили уголовные дела. Тихановскую, которая после выборов уехала в Литву, Минск объявил в розыск.
Ранее Лукашенко заявил, что готов защищать Белоруссию даже на танке, если это будет необходимо. Глава государства подчеркнул, что расслабляться стране нельзя. Он также призвал не упрекать его в том, что он защищал Белоруссию.
Александр Лукашенко также подписал декрет о защите суверенитета и конституционного строя. Документ предусматривает передачу президентских полномочий Совету безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр, в случае гибели главы государства вследствие насильственных действий.
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