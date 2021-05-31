Пушков рассказал о "плохих новостях" для Украины в Черном море

Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Для Украины пришли "плохие новости" с точки зрения соотношения сил в Черном море, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, ставка Киева на расширение военного присутствия США в черноморском бассейне может оказаться не совсем надежной, особенно, если Россия удержит свое преимущество в области ракетных вооружений.
"Это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее", – написал сенатор в Telegram.
Ранее Пушков назвал главную опасность Соединенных Штатов. По словам сенатора, Вашингтон начал активное вооружение, поскольку уже не может обеспечивать "свою гегемонию экономическими, финансовыми, информационными и дипломатическими средствами". Речь идет о заявлении американского Минобороны, в котором говорится, что администрация Джо Байдена запросила у Конгресса более 750 млрд долларов на расходы национальной обороны в следующем году.
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