Эксперт раскритиковал сообщения о казни дипломатов в КНДР

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов усомнился в информации о казни чиновника в Северной Корее. Источник новости он назвал крайне сомнительным, особенно в отношении этой страны.
"Вся информация, которая идет, идет со ссылкой на газету Chosun Ilbo. А та, в свою очередь, ссылается на анонимный источник. А во-вторых, надо понимать, что это ведущая, консервативная и антипхеньянская газета Южной Кореи, которая периодически ловилась на фейках не только в отношении Севера, но и вообще", – пояснил эксперт ИА "НСН".
Ранее сообщалось, что в КНДР казнили спецпредставителя страны по делам США Ким Хек Чхоль вместе с четырьмя другими дипломатами. Произошло это якобы в марте после безрезультатной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое.
Еще несколько участников саммита, в том числе переводчика, отправили в исправительные лагеря. Власти Южной Кореи не имеют официального подтверждения информации.
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