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Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) назвал строительство Россией железной дороги в новые регионы проблемой для Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

Буданов заявил, что Россия уже больше года прокладывает железную дорогу для восстановления сообщения ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом.

"Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему", – отметил он.

Глава ГУР заявил, что собирается "справиться" с сухопутным участком железной дороги, так как соответствующий опыт "в принципе есть".

Ранее Владимир Путин сообщил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка. Глава государства подчеркнул, что в ближайшее время поезда будут следовать до Севастополя и дорога станет альтернативой Крымскому мосту.