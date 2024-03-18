Путин заявил о восстановлении железнодорожного сообщения от Ростова-на-Дону до Донецка

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Владимир Путин сообщил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка. Такое заявление он сделал на праздничном концерте на Красной площади, который посвящен десятилетию воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

"Восстановлена железная дорога <...> до Донецка, до Мариуполя и Бердянска", – передает слова Путина ТАСС.

В ближайшее время, по словам президента, поезда будут следовать до Севастополя. Дорога станет альтернативой Крымскому мосту.

Ранее Путин дал старт началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Он отметил, что власти государства провели доработку для необходимого запуска проекта ВСМ.

