18 марта, 21:15Транспорт
Путин заявил о восстановлении железнодорожного сообщения от Ростова-на-Дону до Донецка
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Владимир Путин сообщил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка. Такое заявление он сделал на праздничном концерте на Красной площади, который посвящен десятилетию воссоединения Крыма с Российской Федерацией.
"Восстановлена железная дорога <...> до Донецка, до Мариуполя и Бердянска", – передает слова Путина ТАСС.
В ближайшее время, по словам президента, поезда будут следовать до Севастополя. Дорога станет альтернативой Крымскому мосту.
Ранее Путин дал старт началу строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Он отметил, что власти государства провели доработку для необходимого запуска проекта ВСМ.
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