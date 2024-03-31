ПВО РФ за сутки сбила 178 украинских БПЛА и 23 снаряда РСЗО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО за сутки сбили 178 украинских дронов и 23 снаряда РСЗО HIMARS и "Ураган". Об этом Минобороны России написало в своем телеграм-канале.

Отмечается, что всего с начала СВО ликвидировали 580 украинских самолетов, 270 вертолетов, 17 951 БПЛА, 492 зенитных ракетных комплекса, 15 650 танков и иных боевых бронированных машин, 1 258 боевых машин РСЗО, 8 594 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 344 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила три самолета Су-25, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ), на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. По данным Минобороны, военнослужащие России поразили радиолокатор подсвета и наведения, машину боевого управления, низковысотный обнаружитель и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300. Более того, ВС РФ уничтожили два склада с боеприпасами, цех сборки и хранения дронов, живую силу и украинскую военную технику в 126 районах.