ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики и ПВО ВСУ

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Российская армия минувшей ночью нанесла групповой удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", по объектам энергетики и ПВО Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Минобороны России сообщило в своем телеграм-канале.

Отмечается, что удар также был нанесен беспилотниками. Все цели достигнуты, а объекты поражены, уточнили в оборонном ведомстве.

В свою очередь, преподаватель факультета госуправления МГУ имени М. В. Ломоносова Павел Тарусин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что ВС РФ правильно действуют на поле боя.

По его словам, опыт Мариуполя показал, что сражаться с противником в городах не нужно. Сначала следует уничтожить личный состав в поле, а "города потом пойдут сами", подчеркнул эксперт. Он отметил и раскрученный военно-промышленный комплекс (ВПК) России. По мнению Тарусина, на Западе признают, что могущество РФ намного выше, чем потенциал НАТО.

"Сейчас мы обрушим их электроэнергетику, и промышленность встанет. Нечем будет перевозить и некому будет производить те или иные компоненты военной продукции", – резюмировал преподаватель.

Ранее глава украинского Минэнерго Герман Галущенко сказал, что объекты энергетики страны подверглись массированной атаке. По его словам, целью, в частности, были объекты генерации электроэнергии. Галущенко указал, что под удары попали объекты в Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях.