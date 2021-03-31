В правительстве рассказали о сокращении госаппарата

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил о сокращении численности государственного аппарата. Об этом сообщает газета "Известия".
Григоренко рассказал, что численность механизма государства была уменьшена почти на 10%. Таким образом, оказались сокращены 66 структурных подразделений и 33 замруководителя федеральных ведомств.
"Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах – на 213 единиц, а в территориальных органах – на 31 642 единицы", – объяснил Григоренко.
Вице-премьер отметил, что процедура сокращений стала одной из самых масштабных за последние годы. До этого структура госвласти не изменялась на протяжении многих лет.
"Госаппарат же все это время продолжал работать по системе, которая не менялась десятилетиями, – по принципу "ведомственных колодцев", то есть в замкнутом цикле, через долгие бюрократические согласования", – сказал Григоренко.
Кроме того, завышенное число начальников уменьшало оперативность и увеличивало административные издержки. Проведенный анализ дал понять, что штатная численность госструктур в некоторых случаях не соотносится с возложенными функциями.
"Неэффективно использовались и оставались вакантными до 20 процентов должностей в центральных аппаратах и до 12 процентов – в территориальных органах", – пояснил Григоренко.
Вице-премьер выразил мнение, что госаппарат должен приспосабливаться к современным тенденциям. Для этого правительство создало единые стандарты организационно-штатной модели.
"Акцент был сделан на устранение избыточных руководящих должностей. Так, замруководителя теперь должен курировать не менее двух структурных подразделений, а замначальника структурного подразделения – как минимум два отдела", – сказал спикер.
Согласно новым нормам, в департаменте министерства должно быть не менее 40 человек.
По словам Григоренко, реформа поможет сделать структуру госаппарата более компактной. Будет ликвидирована лишняя бюрократия, что повысит эффективность государственного механизма.
Ранее Владимир Путин подписал закон о снятии ограничений для назначенных президентом государственных служащих. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно документу, на госслужащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется главой государства, при продлении срока службы не будет распространяться ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет.
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