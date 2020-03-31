ГД поддержала проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении правительства РФ дополнительными полномочиями. Об этом этом сообщает ТАСC.
Законопроект направлен на предоставление правительству возможности введения режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны. Правительству также хотят дать возможность принимать решения о возврате денег туристам за купленные туры в полном объеме, если вводятся ограничения въезда и выезда в страну.
Одновременно устанавливается право кабмина ограничивать на срок до 90 дней торговлю определенными медицинскими изделиями.
Помимо этого, кабмину хотят дать право на введение моратория на возбуждение дел о банкротстве. Под исключительными понимаются случаи угрозы возникновения или возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и существенное изменение курса рубля.
После принятия закона правительство сможет и устанавливать особенности госрегистрации лекарственных препаратов и медизделий, которые предназначены для применения в условиях ЧС.
Меры направлены на защиту конституционных прав россиян и обеспечение их здоровья в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. Предлагаемые документом изменения обусловлены необходимостью реагирования на вызовы, связанные с распространением коронавируса.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 697 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончалось. В России зафиксировано 1836 заболевших, вылечились 66 человек, скончались 9 человек.
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