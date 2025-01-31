Бундестаг проголосовал за предложение демократов по помощи Украине

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Бундестаг проголосовал за предложение Свободной демократической партии Германии (СвДП) по прояснению вопроса о финансировании дополнительной помощи Украине в размере 3 миллиардов евро, заявила председатель парламента Бербель Бас, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, выделение денег Украине поддержали партии СвДП, а также Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. Противоположную позицию выразили группы "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (ССВ), "Левой партии" и фракция "Альтернативы для Германии" (АдГ).

Воздержались же от голосования фракции "Социал-демократической партии Германии" (СДПГ) и "Зеленых". С учетом голосов предложение все-таки было принято, указала Бас.

Из текста резолюции следует, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что финансированию дополнительной помощи Украине препятствует дефицит при составлении федерального бюджета на 2025 год. Его сумму он оценивает в 26 миллиардов евро, тогда как министр финансов Йорг Кукис указал, что она составляет 16 миллиардов.

"Бундестаг Германии требует от федерального правительства ясности в отношении текущих цифр по составлению бюджета на 2025 год в ходе этих дискуссий о дефиците", – следует из инициативы СвДП.

Также парламент призвал срочно направить докладную записку из-за допрасходов для обеспечения дальнейших мер поддержки Украины и больше не блокировать парламентское рассмотрение и демократическое голосование по этому вопросу.

Ранее Шольц заблокировал инициативу, подразумевающую дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 3 миллиарда евро. Свое решение он обосновал желанием не обременять новое правительство обязательствами, принятыми ранее.

Журналисты уверяют, что Германия располагает достаточными финансовыми средствами для продолжения поставок оружия Украине. Таким образом, отказом канцлер подчеркнул внутренние разногласия в правительстве ФРГ по вопросу поддержки Киева.