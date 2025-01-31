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В Великобритании высмеяли украинскую армию за отказ бойцов идти в атаку и "кризис дезертирства". Об этом сообщает МК со ссылкой на The Guardian.

Как говорится в материале, Украина сталкивается с критическим недостатком живой силы. Новые бригады, которые были построены с нуля, проявили себя отвратительно.

По мнению журналистов, хоть число случаев дезертирства является военной тайной и скрывается, украинские власти признают, что оно велико.

Ранее западные СМИ сообщили, что офицеры ВС Великобритании выступают против обещанного президентом США Дональдом Трампом скорого урегулирования конфликта на Украине.

По мнению высокопоставленных офицеров, после этого между Россией и Западом начнется гонка по подготовке своих армий к следующему конфликту, в котором Россия может добиться гораздо больших успехов.

