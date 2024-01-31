Путин заявил о прочном фундаменте российского общества на фоне проведения СВО

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Ситуация вокруг СВО, когда Россию вынудили защищать свои интересы, в том числе и с помощью вооруженной борьбы, говорит о прочном фундаменте воспитания у российского общества. Об этом заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

"И вся эта пена, которая всегда присутствует в любом случае, она потихонечку смывается", – сказал политик, добавив также, что на фоне спецоперации поднялась "историческая Россия".

Ранее Путин отметил большую консолидацию российского общества, назвав это самым главным, что есть у россиян. По его словам, россияне понимают значение задач, которые решают российские военные в ходе операции.

В ходе встречи со своими доверенными лицами Путин также призвал их наладить обратную связь с россиянами. Он добавил, что за последние годы было сделано многое, но еще не всех результатов удалось достичь.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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