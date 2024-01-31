Президент Эквадора подтвердил намерения передать США старую военную технику РФ

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Эквадор передаст Соединенным Штатам старую российскую технику, несмотря на позицию РФ. Об этом заявил президент Эквадора Даниэль Нобоа в интервью Ecuavisa.

Он напомнил, что, согласно международным соглашениям, запрещено передавать военную технику третьим странам. Однако Эквадор доказал Москве, что данная техника уже является металлоломом, и ее передавать можно, добавил Нобоа.

Эквадорский президент отметил, что не собирается разрывать отношения с российской стороной. Вместе с тем он назвал неадекватной реакцию Москвы на данный инцидент, поскольку, по его словам, сегодня в Эквадоре проходят масштабные беспорядки.

10 января Даниэль Нобоа анонсировал передачу техники российского производства в обмен на новое оборудование из США на общую сумму 200 миллионов долларов. По его словам, разработку соответствующего соглашения могут завершить уже до конца января 2024 года.

Посол РФ в Кито Владимир Спринчан заявил, что Россия расценит передачу российской военной техники США как недружественный шаг. Дипломат сообщил, что при таком сценарии будет нарушена позиция Эквадора о нейтралитете и поиске посредничества между РФ и Украиной.