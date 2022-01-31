Милонова не пустили в Финляндию из-за аннулированной визы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Депутат Госдумы от Единой России Виталий Милонов сообщил, что не смог въехать на территорию Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости.
"Меня не пустили в Финляндию, Польша аннулировала визу. Ехали обсуждать проведение концертов и форумов", – заявил депутат.
По словам парламентария, он не получал уведомлений об аннулировании своей визы.
Милонов раскритиковал ситуацию, в которой Финляндия, по его словам, стала инструментом в антироссийских действиях вследствие политически мотивированного решения польских властей.
Депутат Госдумы отдельно подчеркнул, что работал в области укрепления российско-финских дружественных связей. В частности, в поездке он планировал обсудить реализацию крупного международного проекта.
Ранее стало известно, что министерство внутренних дел Грузии подтвердило отказ во въезде в страну для Дмитрия Гудкова, политика и экс-депутата Госдумы.
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