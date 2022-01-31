В ЛНР заявили, что Украина готовит информационную кампанию против РФ

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Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что украинские и западные спецслужбы готовят информационную кампанию против России и самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нашей разведке удалось получить достоверные сведения о разработке украинскими специальными службами при поддержке западных спецслужб специальной информационной кампании с кодовым названием Crushing sword", – отметил он.

По словам Лещенко, эти действия направлены на то, чтобы ввести в заблуждение мировую общественность, а также обвинить Россию, ЛНР и ДНР в агрессии против Украины.

"Перед силами психологических операций Украины стоит задача посеять панику среди населения и защитников народных республик", – подчеркнул он.

Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Украина стягивает тяжелое вооружение в Донбасс. Он отметил, что переброску техники уже зафиксировали как службы ЛНР, так и международные наблюдатели. Параллельно создаются помехи для работы беспилотников специальной миссии ОБСЕ с целью скрыть перемещение войск.