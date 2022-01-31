В России предложили повысить требования к регистрации партий

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов обратился к главе комитета Совфеда по госстроительству Андрею Клишасу с инициативой повысить требования к регистрации партий. Об этом сообщает RT.

В заявлении эксперт подчеркнул, что весной 2012 года начали действовать новые положения закона, согласно которым снижается минимально допустимое число членов политических партий до 500.

Но Орлов обратил внимание на то, что многочисленные новые микропартии с количеством членов в несколько сотен не могут нормально работать и выполнять свою главную функцию – участвовать в выборных кампаниях.

По словам политолога, абсолютно все данные политические партии не стали узнаваемыми, а также не получили электоральной поддержки хотя бы у определенной части общества.

Также эксперт отметил, что многие из них, не выполнив требования об участии в выборах в течение 7 лет, были закрыты по закону. При этом существующие в настоящее время нормы не могут запретить таким организациям еще раз зарегистрироваться, в том числе под прошлым же названием.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части повышения минимально допустимого числа членов партии с 500 до 5 тысяч человек", – отмечается в обращении.

Ранее Орлов направил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письмо с предложением ввести ограничение на участие в выборах для граждан, сменивших фамилию. Такую меру Орлов предложил для предотвращения участия в избирательном процессе кандидатов-двойников, выдвигаемых недобросовестными политическими силами.