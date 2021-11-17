Политолог прокомментировал идею снижения возрастного ценза для вступления в партии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Нет никакого смысла в снижении возрастного ценза до 16 лет для вступления в политические партии, заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
По его словам, в некоторых странах 16-летние люди имеют право участвовать в политической деятельности, однако в России избирательное право наступает по достижении 18-летнего возраста.
"Это же касается и пассивного права для некоторых выборных должностей. Например, в системе местного самоуправления, а, соответственно, для некоторых других рамка пассивного избирательного права выше. Для избрания депутатом Государственной думы – это 21 год", – цитирует Шаповалова RT.
Политолог добавил, что предложение о снижении возрастного ценза для вступления в партии в России выглядит нелогичным. По его словам, несовершеннолетние люди в любом случае не смогут участвовать в главной части политической деятельности – избирательном процессе.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письмо с предложением законодательно разрешить россиянам вступать в политические партии с 16 лет. По словам Орлова, значительная часть молодых людей в возрасте 16–17 лет начинает интересоваться политикой и задумываться о карьере в данной сфере.
При этом граждане данной возрастной категории не имеют возможности вступления в зарегистрированные партии из-за законодательных ограничений. Такая ситуация подталкивает молодых людей, ищущих возможности для самореализации, вступать в маргинальные политические движения, которые зачастую прибегают к сомнительным и незаконным методам политической борьбы, отметил политолог.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: