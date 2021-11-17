Политолог прокомментировал идею снижения возрастного ценза для вступления в партии

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Нет никакого смысла в снижении возрастного ценза до 16 лет для вступления в политические партии, заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

По его словам, в некоторых странах 16-летние люди имеют право участвовать в политической деятельности, однако в России избирательное право наступает по достижении 18-летнего возраста.

"Это же касается и пассивного права для некоторых выборных должностей. Например, в системе местного самоуправления, а, соответственно, для некоторых других рамка пассивного избирательного права выше. Для избрания депутатом Государственной думы – это 21 год", – цитирует Шаповалова RT.

Политолог добавил, что предложение о снижении возрастного ценза для вступления в партии в России выглядит нелогичным. По его словам, несовершеннолетние люди в любом случае не смогут участвовать в главной части политической деятельности – избирательном процессе.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письмо с предложением законодательно разрешить россиянам вступать в политические партии с 16 лет. По словам Орлова, значительная часть молодых людей в возрасте 16–17 лет начинает интересоваться политикой и задумываться о карьере в данной сфере.

При этом граждане данной возрастной категории не имеют возможности вступления в зарегистрированные партии из-за законодательных ограничений. Такая ситуация подталкивает молодых людей, ищущих возможности для самореализации, вступать в маргинальные политические движения, которые зачастую прибегают к сомнительным и незаконным методам политической борьбы, отметил политолог.

