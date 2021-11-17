В России предложили снизить возрастной ценз для вступления в политические партии

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письмо с предложением законодательно разрешить россиянам вступать в политические партии с 16 лет. Об этом сообщает RT.

По словам Орлова, значительная часть молодых людей в возрасте 16–17 лет начинает интересоваться политикой и задумываться о карьере в данной сфере. При этом граждане данной возрастной категории не имеют возможности вступления в зарегистрированные партии из-за законодательных ограничений.

Такая ситуация подталкивает молодых людей, ищущих возможности для самореализации, вступать в маргинальные политические движения, которые зачастую прибегают к сомнительным и незаконным методам политической борьбы, отметил политолог.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части снижения возраста вступления в политическую партию с 18 до 16 лет, что позволит значительной части политически активной молодежи реализовать себя в рамках официально действующих организаций", – говорится в письме.

Также Орлов напомнил, что действующее законодательство дает гражданам право избираться в депутаты муниципалитетов в случаях, если день наступления их совершеннолетия совпадает с днем выборов. Таким образом, молодые люди могут законно вести избирательную кампанию в возрасте 17 лет, при этом не имея права состоять в политической партии.

Ранее Орлов направил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко письмо с предложением ввести ограничение на участие в выборах для граждан, сменивших фамилию. Такую меру Орлов предложил для предотвращения участия в избирательном процессе кандидатов-двойников, выдвигаемых недобросовестными политическими силами.