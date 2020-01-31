В рабочую группу поступило более 200 вариантов поправок в Конституцию

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Более 200 предложений по изменениям в Конституцию России поступило в рабочую группу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуду.

"В рабочую группу поступает огромное количество предложений изменений в основной закон страны. Только за последнее время мы получили более 200 таких предложений и вынуждены были буквально вчера рабочую группу разбить на четыре подгруппы", – сказал он.

Долуда пояснил, что специалисты каждого блока внимательно изучат поступающие к ним предложения. Он добавил, что после голосования за то или иное предложение они будут направлены сопредседателю рабочей группы, который после их формирования направит в другие органы.

"Изменения очень нужны и давно назрели. Те, кто думает о будущем нашей страны, обязательно проголосуют за изменения", – добавил он.

Накануне сообщалось, что в рабочей группе по Конституции выделили тематические подгруппы, куда вошли блоки "Социальные вопросы, наука, культура", "Международное право", "Федеральные органы законодательной и исполнительной власти", "Судебная власть и прокуратура" и "Единая публичная власть, местное самоуправление".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о возможном переносе рассмотрения президентского законопроекта о поправках в Конституцию на конец февраля – начало марта. Он пояснил, что поступает большое количество поправок, которые требуют соответствующей проработки. Совет Думы рассмотрит вопрос в понедельник, 3 февраля.

23 января Госдума в первом чтении приняла законопроект об изменении Конституции. Второе чтение документа, как говорил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, планировалось 11 февраля.

27 января комитет ГД по госстроительству и законодательству получил 17 поправок к документу. Центральная избирательная комиссия тоже подготовит предложения к поправкам.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что голосование по поправкам в Конституцию не будет формальностью. Как пояснил представитель Кремля, необходимости в голосовании не было, но на нем настоял президент.