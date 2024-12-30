Депутат Чаплин назвал средний размер пенсии по старости в 2025 году

Фото: 123RF/yli1525743

Средний размер пенсии по старости в 2025 году составит около 24 тысяч рублей. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин от "Единой России" в беседе с РИА Новости.

"В следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит 24059,12 рублей", – поделился он.

Чаплин напомнил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии будут повышены на 7,3%. Данная мера коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.

Ранее в ГД предложили не облагать налогами накопительную часть пенсий работающих пожилых россиян. Благодаря такой мере удалось бы снизить налоговую нагрузку, убрать двойное налогообложение работающих пенсионеров и повысить социальную справедливость в условиях инфляции.