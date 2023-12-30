В МИД РФ подвели итоги работы по различным регионам

Фото: портал мэра и правительства/Максим Денисов

МИД России подвел итоги работы российской дипломатии по различным регионам. В дипведомстве отметили рост влияния РФ в мире, а усилия России по противодействию Западу.

Как отметили в МИД РФ, в 2023 году Россия качественно нарастила усилия по развитию отношений со странами ближнего зарубежья, АТР, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Также в дипведомстве отметили успех многосторонних мероприятий высшего и высокого уровня по линии ООН, БРИКС, "Группы двадцати", форума АТЭС и механизма восточноазиатских саммитов.

В министерстве также указали, что Россия укрепила свои позиции на Ближнем Востоке, в том числе с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией.

В ведомстве добавили, что прошедший в Санкт-Петербурге второй саммит "Россия–Африка" стал кульминацией совместных усилий по существенному оживлению связей на этом перспективном направлении внешней политики.

Также в МИД РФ отметили, что в отношениях с недружественными государствами Россия проводила принципиальную линию, направленную на создание условий для их отказа от враждебной политики.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что США рассматривают Южный Кавказ в качестве плацдарма для открытия "второго фронта" против Москвы.