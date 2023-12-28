Лавров прокомментировал попытки Запада объявить Украину победителем

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Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал попытки Запада найти решение конфликта на Украине таким образом, чтобы объявить Киев победителем, сообщает РИА Новости.

"Это досужие чиновники, которым важно отрапортовать. Как у нас раньше было в некоторых бюрократических структурах Советского Союза, важно доложить пятилетку за 3–4 года. В большинстве случаев так оно и было. Но часто очень было очковтирательство. То, чем сейчас занимается Запад, очень похоже на худшие примеры очковтирательства", – сказал министр.

Ранее Владимир Путин сказал, что мир на Украине наступит тогда, когда Россия достигнет всех целей СВО – денацификации, демилитаризации Украины и ее нейтрального статуса. Он напомнил, что Киев отрицал, что в стране происходит фашизация. Однако в государстве возвели в ранг национального героя нациста Степана Бандеру, указал российский лидер.

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