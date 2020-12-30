Захарова прокомментировала угрозу Киева сделать тему Крыма "адской" для России

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о намерении сделать тему Крыма "адской" для России.

"Заявление из преисподней", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее Кулеба заявил о планах сделать так, чтобы вопрос Крыма стал "адской, а не священной" темой для России. Он также выразил уверенность в том, что Крым станет украинским.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский назвал возвращение Крыма своим ключевым приоритетом и заявил, что ищет новые пути возвращения полуострова.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.