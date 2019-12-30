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Политика

30 декабря, 19:45

Кабмин Украины одобрил подписание договоренностей по газу с "Газпромом"

политика экономика

Фото: ТАСС/Игорь Яшкин

Правительство Украины одобрило подписание договора по транзиту газа между "Нафтогазом" и "Газпромом". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение украинских властей.

"Предоставить согласие на заключение акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" соглашения об урегулировании газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений в организации транспортировки газа с ПАО "Газпром", – указано в документе.

Распоряжение Кабмина Украины касается и транзита природного газа по территории страны. Будущий договор, как следует из постановления, будет заключен на пять лет, то есть на период с 2020 по 2024 год.

Ранее сообщалось, что Украина подписала с "Газпромом" мировое соглашение по антимонопольному спору. Подробности договора не раскрываются, однако речь может идти об отказе претензий с украинской стороны на выплату 7,4 миллиарда долларов, а "Газпром", в свою очередь, должен будет отказаться от иска по защите инвестиций.

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