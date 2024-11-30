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30 ноября, 17:12

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Bloomberg: Зеленский дал сигнал, что готов на мир без возвращения территорий

Зеленский дал сигнал, что готов на мир без возвращения территорий – СМИ

Фото: 123RF/wladyslawmus

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном завершении конфликта без возвращения старых территорий стало сильным сигналом, пишет Bloomberg.

Журналисты уверены, что лидер страны сигнализирует о готовности отказаться от своего плана выхода на "границы 1991 года", но он же намерен в будущем договориться с РФ и вернуть территории дипломатическим путем.

Так СМИ прокомментировало заявление Зеленского в эфире телеканала Sky, где он предложил завершить конфликт в обмен на членство оставшихся территорий государства в НАТО.

Альянс, по задумке лидера Украины, остановил бы горячую фазу боестолкновений. Однако для этого нужно все "делать быстро", уверен Зеленский.

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