МИД Израиля отозвал посла в Испании для консультаций

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Израиль отзывает своего посла из Мадрида для консультаций по причине негативных заявлений испанского премьера-министра Педро Санчеса о конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщил глава израильского МИД Эли Коэн в соцсети X.

"Израиль действует и будет действовать в соответствии с международным правом, и мы продолжим войну до освобождения всех похищенных и ликвидации ХАМАС в секторе Газа", – уточнил он.

Также Коэн заявил, что только ХАМАС является виновным за ситуацию в секторе Газа, поскольку именно их движение, по его словам, совершает преступления против человечности в отношении израильтян и жителей Газы.

В свою очередь, портал I24news со ссылкой на офис израильского премьера сообщил, что поручение о приглашении посла Испании в Израиль направил Коэну сам премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, диппредставителя Испании необходимо вызвать в МИД Израиля в день, когда "террористы ХАМАС убивают израильтян в Иерусалиме".

Между тем Санчес в интервью телеканалу TVE выразил сомнение по поводу того, что Израиль соблюдает международное гуманитарное право, сославшись на число погибших мирных жителей в Газе. Он также поддержал Палестину и заявил, если Испания не сделала этого, то только потому, что ждет, когда данное решение вынесет Евросоюз.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль вновь приступит к проведению наземной операции в секторе Газа после завершения текущей гуманитарной паузы. При этом он добавил, что не может не начать вновь боевые действия, поскольку необходимо дойти до победного конца. По его словам, этой политики придерживается кабинет министров, военнослужащие и весь народ.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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