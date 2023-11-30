Польша решила бойкотировать заседание ОБСЕ с участием Лаврова

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Польша присоединилась к бойкоту заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье с участием главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Буквально в эти минуты последовало заявление от властей в Варшаве, в Польше, что они тоже присоединятся, как они говорят, к бойкоту, то есть они не будут участвовать", – сообщила она в эфире "России-1".

30 ноября Лавров прибыл в столицу Республики Македония Скопье для участия во встрече глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Министры обсудят, кто станет следующим председателем, а также оценят ситуацию в сфере безопасности.

До этого глава МИД России заявлял, что ОБСЕ можно попытаться спасти как площадку для диалога, однако ее шансы невелики.

По его словам, Совет Европы и ОБСЕ задумывались изначально для широкого диалога в рамках всей Европы на основе взаимоуважения. В результате, считает он, их превратили в придатки ЕС и НАТО, сделав из них маргинальные структуры для использования в рамках своей политики.



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