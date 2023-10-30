Израиль призвал граждан покинуть Северный Кавказ и избегать поездок в этот регион

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Израильские власти повысили до максимального – четвертого – уровень опасности для граждан Израиля на Северном Кавказе, настоятельно рекомендовав избегать поездок в этот регион. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля и МИД государства.

Находящимся там израильтянам также посоветовали покинуть регион. В заявлении указано, что решение поднять уровень опасности связано с событиями в аэропорту Махачкалы и опасениями возможных нападений, массовых беспорядков и проявлений насилия в сторону израильских и еврейских объектов на Северном Кавказе.

Накануне в аэропорту Махачкалы начались массовые беспорядки после того, как там приземлился самолет из Израиля. В международный терминал ворвалась толпа людей в поисках пассажиров рейса из Тель-Авива. На "акции" люди выкрикивали антиеврейские лозунги.

МВД возбудило уголовное дело. Полиция выявила свыше 150 участников беспорядков, 60 из них задержаны. Уже 30 октября стало известно, что правоохранители задержали еще 83 участника дебоша.

Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины. Президент поручил руководителям регионов и профильным ведомствам принимать своевременные меры по защите конституционного строя РФ и межрелигиозного согласия.

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